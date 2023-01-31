Суд лишил прав водителя, который врезался в толпу пешеходов у Площади Восстания в Петербурге

Суд лишил прав водителя, въехавшего в толпу пешеходов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга лишил прав автомобилиста, который протаранил толпу пешеходов на переходе у станции метро «Площадь восстания» и преспокойно уехал по своим делам. Позднее мужчину задержали и передали в руки правосудия. Теперь автомобилист сам станет пешеходом.

- 17 января 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем Nissan Almera, совершил наезд на пешехода, которая пересекала дорогу на разрешенный сигнал светофора. Суд назначил наказание в виде запрета на право управления транспортными средствами сроком на один год и три месяца, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Впрочем, водитель еще может обжаловать вердикт суда в десятидневный срок и попытаться скостить себе наказание. Впрочем, вряд ли приговор сильно изменится. Статья предусматривает лишение прав на срок от года до полутора лет. Или арест на 15 суток.

При этом пострадавшая может отдельно подать гражданский иск на возмещение ущерба здоровью.