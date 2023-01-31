Автобус до платформы Сергиево на юге Петербурга запустят с 1 февраля

Автобус №300 продлят до станции Сергиево. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 февраля жизнь обитателей крупного ЖК «Солнечный город» станет немного проще. От их микрорайона до железнодорожной платформы Сергиево запустят автобусный маршрут. Точнее, продлят уже существующий.

- Маршрут № 300 продлевается до платформы Сергиево. Дополнительно на маршрут будут выходить по пять автобусов в будние дни и один автобус в выходные, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

В дневные часы пик время ожидания автобуса сократится до 11 минут. А в первый рейс от станции Сергиево автобус будет уходить в 4:30, то есть на 20 минут раньше, чем было.

Конечной точкой маршрута останется станция метро «Кировский завод». По пути автобус будет проезжать по улицам Адмирала Трибуца, Пограничника Гарькавого, проспектам Ветеранов и Буденного.