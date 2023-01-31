Смольный потратит 126 млн рублей на установку паркоматов в Петроградском районе Петербурга

В Петербурге объявили четыре аукциона на паркоматы за 125 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный собирается потратить 126 миллионов рублей на установку паркоматов в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Так как зона платной парковки в городе в 2023 году будет расширяться, то центр управления парковками уже начал искать поставщиков паркоматов. На портале госзакупок появилось четыре соответствующих конкурса.

- Начальная стоимость контракта для МО «Аптекарский остров» составляет 37,9 миллиона рублей, МО «Введенский» – 31,6 миллиона, МО «Кронверкское» – 30 миллионов, МО «Чкаловское» – 26,9 миллиона, - говорится в документах аукционов.

На данный момент идет прием заявок от поставщиков. Итоги конкурса будут подведены в начале февраля. А завершить работы необходимо будет до 21 июня. Логично подумать, что и зона платной парковки в Петроградском районе появится летом.