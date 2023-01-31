Шесть человек за сутки попали в больницы Петербурга из-за падения на гололеде

Шесть человек получили переломы на гололеде. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шесть жителей Петербурга получили переломы, упав на льду. Такую статистику подвели в городских больницах за минувшие сутки. Половина из травмированных пострадала в Выборгском районе города.

- В ночь на вторник в больницу с переломом ребра поступил 46-летний мужчина, упавший у дома 29 на Староорловской улице, - пишет «Мойка 78».

Через 10 минут в приемный покой поступила женщина. Она упала у станции метро «Проспект Просвещения» и сломала руку. Чуть ранее на Выборгском шоссе ногу сломала 54-летняя петербурженка.

В Калининском районе было скользко у дома 10 по улице Демьяна Бедного. Здесь перелом плеча со смещением получила 53-летняя женщина.

Пятый случай произошел в Московском районе. Здесь лодыжку сломала 37-летняя петербурженка. А последняя пострадавшая повредила ногу, упав на скользком крыльце сетевого магазина.