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НовостиПроисшествия31 января 2023 12:16

Шесть человек за сутки попали в больницы Петербурга из-за падения на гололеде

У всех пострадавших переломы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Шесть человек получили переломы на гололеде.

Шесть человек получили переломы на гололеде.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шесть жителей Петербурга получили переломы, упав на льду. Такую статистику подвели в городских больницах за минувшие сутки. Половина из травмированных пострадала в Выборгском районе города.

- В ночь на вторник в больницу с переломом ребра поступил 46-летний мужчина, упавший у дома 29 на Староорловской улице, - пишет «Мойка 78».

Через 10 минут в приемный покой поступила женщина. Она упала у станции метро «Проспект Просвещения» и сломала руку. Чуть ранее на Выборгском шоссе ногу сломала 54-летняя петербурженка.

В Калининском районе было скользко у дома 10 по улице Демьяна Бедного. Здесь перелом плеча со смещением получила 53-летняя женщина.

Пятый случай произошел в Московском районе. Здесь лодыжку сломала 37-летняя петербурженка. А последняя пострадавшая повредила ногу, упав на скользком крыльце сетевого магазина.