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НовостиПроисшествия31 января 2023 12:37

Хакеры взломали информационное табло в Эрмитаже

Проверкой занимается политика
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Эрмитаж подвергся хакерской атаке

Эрмитаж подвергся хакерской атаке

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хакеры атаковали Эрмитаж. 29 января 2023 года в главном музее Санкт-Петербурга произошло вмешательство в системы и случился сбой работы информационного табло. Как известно, это случилось вечером и всего на пару минут, поэтому посетители проблем даже не заметили. О случившемся рассказали в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

- В Государственном Эрмитаже было обнаружено незаконное вмешательство в системы музея, в результате которого в работе информационных табло произошел сбой. Проблема была быстро обнаружена ответственными службами музея, - рассказали в пресс-службе.

Эрмитаж уже обратился в полицию в связи с инцидентом. Правоохранители проводят проверку.

На данный момент музей работает в обычном режиме. Специалисты музея занимаются восстановлением штатной работы информационных табло.