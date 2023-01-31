Хакеры взломали информационное табло в Эрмитаже

Эрмитаж подвергся хакерской атаке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хакеры атаковали Эрмитаж. 29 января 2023 года в главном музее Санкт-Петербурга произошло вмешательство в системы и случился сбой работы информационного табло. Как известно, это случилось вечером и всего на пару минут, поэтому посетители проблем даже не заметили. О случившемся рассказали в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

- В Государственном Эрмитаже было обнаружено незаконное вмешательство в системы музея, в результате которого в работе информационных табло произошел сбой. Проблема была быстро обнаружена ответственными службами музея, - рассказали в пресс-службе.

Эрмитаж уже обратился в полицию в связи с инцидентом. Правоохранители проводят проверку.

На данный момент музей работает в обычном режиме. Специалисты музея занимаются восстановлением штатной работы информационных табло.