Завершены поиски 7-летней девочки, пропавшей в Кудрово по пути из школы Фото: СОЦСЕТИ

В городе Кудрово, что под Санкт-Петербургом, завершились поиски семилетней девочкой. Ребенок пропал в полдень 31 января 2023 года. Девочка вышли из школы и направилась домой. Но спустя время дома так и не появилась. Тогда мама начала бить тревогу и просить помощи в социальных сетях.

- Пропала девочка. В школе у нее сели часы. Связи с ней нет. Ей семь лет и выглядит на свой возраст, - говорилось в объявлении.

Девочка была одета в синюю куртку и розовую шапочку. С собой у нее был школьный рюкзак и сменка. В социальных сетях местные жители быстро откликнулись на призыв о помощи. Многие стали прочесывать парки, улицы, вглядываясь в проходящих мимо детей.

Спустя три часа после пропажи, ребенок нашелся. Где именно, не сообщается. Известно, что с девочкой все хорошо и она уже дома.