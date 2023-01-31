Петербург потратит 105 млрд рублей на дорожное строительство в 2023 году

На строительство дорог в Петербурге потратят 105 млрд рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2023 году на строительство дорог в Петербурге потратят 105 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции вице-губернатор города Николай Линченко. В список объектов, на которые пойдут деньги, девять миллиардов з которых – помощь федерального бюджета, попали Шушары, развязки на Приморском шоссе у Лахты и так далее.

- Приоритеты: развертывание работ на улично-дорожной сети поселка Шушары, начало строительства развязки в районе Лахты, строительство Большого Смоленского моста (новый мост через Невы – прим.ред.), - рассказал Линченко.

Кроме того, в 2023 году начнут первый этап работ по Южной широтной магистрали, развитие улично-дорожной сети Кронштадта и реконструкцию Цимбалинского путепровода. А также строительство продолжения Шуваловского проспекта до Планерной от Камышовой (вторая часть развязки с ЗСД) и продолжение Софийской улицы в Металлострое

К вводу в нынешнем году запланирована развязка с Приморским шоссе у «Лахта-Центра», а также первый этап Шкиперской развязки с ЗСД.