Первый этап противоаварийных работ на «Невской мануфактуре» завершат весной 2023 года

Здание "Невской мануфактуры" полностью восстановят Фото: КГИОП.

Весной 2023 года завершится первый этап противоаварийных работ на «Невской мануфактуре», уничтоженной огнем в апреле 2021 года. Тогда пламя бушевало несколько дней и унесло жизнь спасателя Ильи Белецкого. Но после пожара здание решено было восстановить.

- Весной завершится первый этап противоаварийных работ, потом начнутся работы внутри здания. Для усиления кирпичных сцен устанавливают силовую металлическую конструкцию, - рассказал на пресс-конференции зампред Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов.

Напомним, что по ныне существующим планам, основное здание фабрики превратят в общественное пространство (на первом этаже) с жилыми помещениями на втором и последующих этажах.