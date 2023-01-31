Решетку набережной Фонтанки восстановили после жесткого ДТП / Фото: Мостотрест

В Санкт-Петербурге специалисты "Мостотреста" завершили работы по восстановлению решетки набережной реки Фонтанки у дома 88. Ограждение было выбито автомобилем при жестком ДТП, которое произошло в середине января 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

- Секции металлического ограждения и гранитные тумбы были повреждены в результате дорожного происшествия - в ночь с 16 на 17 января автомобиль пробил решетку и вылетел на лед реки, - рассказали в "Мостотресте".

Сразу же после того, как автомобиль подняли со льда, на набережной сделали временное ограждение для безопасности пешеходов. Сейчас же набережная Фонтанки снова приобрела обычный вид.

Также ограждение восстановлено и на другом участке набережной реки Фонтанки, у дома 109, где похожее ДТП произошло чуть раньше, 7 января.