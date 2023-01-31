Дрозденко отметил повышение устойчивости экономики в Ленобласти в рамках проекта «Производительность труда» / Фото: Администрация ЛО

Ленинградская область уже не первый год участвует в национальном проекте "Производительность труда". С 2020 года регион уже реализовал 66 проектов бережливого производства, что привело к положительным результатам. Проект сейчас становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности, а значит и устойчивости бизнеса. Об этом 31 января 2023 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Мы работаем в единой связке бизнес Министерство экономического развития РФ-регионы. Ключевой результат нацппроекта "Производительность труда" в повышении устойчивости экономики отдельных производств, отраслей и страны, - отметил губернатор области Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что следующим этапом проекта станет внедрение методик повышения производительности в социальных учреждениях. И начинать область начнет с тех мест, где сами жители отмечают проблемные вопросы. В первую очередь это будут медицинские учреждения.

В 2023 году к нацпроекту присоединились 11 регионов. Нацпроект, который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, охватил 4400 предприятий и более 1,5 млн работников.