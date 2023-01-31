Более 250 светильников нового поколения установили на улице Коммуны в Петербурге

На улице Коммуны установлены 254 светильника нового поколения
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Санкт-Петербурге на улице Коммуны обновили освещение. Специалисты установили 254 светильника нового поколения. Мощность фонарей 250 Вт и 400 Вт. По сравнению с устаревшими натриевыми лампами светодиодные фонари потребляют в 1,7 раз меньше электроэнергии. Об этом 31 января 2023 года рассказали в Смольном.
- Новые технологии и оборудование позволяют в короткие сроки обновить освещение во дворах, на улицах, в парках и скверах, обеспечить качественное равномерное освещение тротуаров, проезжей части и перекрестков на всем протяжении любой магистрали, - отметил губернатор Александр Беглов.
Благодаря новым фонарям стало лучше видно дорожную разметку, знаки, указатели и пешеходные переходы, что повышает безопасность на оживленной дороге.
На сегодняшний день городские улицы освещают 175655 светильников, свыше 30% которых являются светодиодными.