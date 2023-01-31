Станцию метро «Обводный канал» в Петербурге будут закрывать на вход с 3 февраля

Станция метро «Обводный канал» в Петербурге изменит режим работы в феврале Фото: Артем КИЛЬКИН

Станция метрополитена "Обводный канал" в Санкт-Петербурге изменит график работы в начале февраля. В вестибюле станции будут проходить работы по установке новых турникетов. Из-за этого временно вход на станцию будет закрыт. Об этом предупредили в правительстве Северной столицы.

- 3, 4, 10 и 11 февраля с 23:00 и до окончания работы метрополитена вестибюль станции "Обводный канал" закроют для входа пассажиров, станция будет работать только на выход, - рассказали в правительстве города.

Пассажиров просят в связи с этим заранее планировать свой маршрут, чтобы не оказаться в неудобной ситуации и никуда не опоздать.