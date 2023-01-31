Петербурженка заплатит штраф из-за махинаций при устройстве ребенка в школу

Суд вынес приговор нарушительнице Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор женщине, которая пыталась устроить ребенка в первый класс по поддельной прописке. Она принесла в школу фиктивные документы. Позже было возбуждено уголовное дело по статье «подделка документов». В судебном заседании адвокат заявил ходатайство о прекращении дела с назначением судебного штрафа.

- Женщина ранее не судима. Она признала свою вину и перевела шесть тысяч рублей в благотворительный фонд. Ребенка она все-таки зарегистрировала по месту пребывания, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Теперь ребенка законно могут зачислить в желаемую школу. Женщина снова подаст документы в образовательное учреждение. Суд назначил нарушительнице штраф, десять тысяч рублей, и прекратил уголовное преследование.