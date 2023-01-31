Почти 60 коммерческих помещений освободили от нелегалов в Петербурге за месяц

Большинство помещений незаконно использовались под складские и жилые цели. Фото: ККИ СПб

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом за месяц освободили 44 незаконно занимаемых городских помещения и 15 объектов нежилого фонда. Общая площадь освобожденного имущества составила более четырех тысяч квадратных метров.

- Ранее в ходе проверок было установлено, что большинство помещений незаконно использовались под складские и жилые цели, редко – для размещения офисов, столовой, кафе, парикмахерской, магазинов, медицинских кабинетов, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета.

Работы проведены в восьми районах Петербурга. Сейчас почти все помещения полностью освобождены. Специалисты опечатали их и опломбировали. Из некоторых помещений нарушители вывозят мусор и имущество. Потом эти объекты тоже будут опечатаны.