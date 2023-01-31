Дом полностью сгорел на Вознесенском шоссе в Колпино

На место ЧП выезжали три пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Дом полностью сгорел в Колпинском районе Северной столицы вечером во вторник, 31 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Вознесенском шоссе в Колпино поступило в 17:20. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что пламя охватило дом размером шесть на шесть метров. Спасатели боролись с огнем около 40 минут: возгорание было ликвидировано в 18:11. Но здание успело выгореть по всех площади.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 15 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося будут устанавливать дознаватели.