Отец из Ленобласти проведет 4 года в колонии за издевательства над тремя детьми

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор мужчине, который был задержан по подозрению в истязании собственных детей. Житель Тосно жестоко обращался и избивал трех своих детей – 9-ти, 8-ми, и 7-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области.

- С августа по сентября 2021 года осужденный избивал и совершал другие насильственные действия в отношении детей. Его действия также квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, в декабре 2020 года отец угрожал своей 9-летней дочери убийством. Он поднес к шее девочки нож. Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы. Это время горе-отец проведет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, о преступлениях осужденного стало известно, когда старшая дочь сбежала из дома. Ее искали сотрудники полиции. Им девочка рассказала о том, как с ней и другими детьми обращается отец.