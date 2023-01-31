Выдачу загранпаспортов нового образца приостановили в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выдачу заграничных паспортов нового образца приостановили в Петербурге. Напомним, такой документ действует 10 лет. Теперь тем, кто подавал документы на получение паспорта, приходят уведомления на портале госуслуг, где говорится, что его изготовление приостановлено до середины марта.

- Вместо биометрического документа гражданам предлагают оформить паспорт старого поколения, - пишет «Деловой Петербург».

Но не все петербуржцы столкнулись с такой проблемой. Для некоторых выдачу документа переносят из одного района города в другой. Есть мнение, что в наличии просто нет специальных чипов, которые используются в паспортах нового образца.

Напомним, в первой половине прошлого года жители страны оформили около 2,5 миллионов загранпаспортов. Показатель стал самым высоким за последние три года.