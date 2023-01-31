Житель Петербурга получил условный срок за поджог кафе Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор мужчине, который поджег кафе в Петербурге в ночь на 25 июля 2021 года. Пожар случился на проспекте Ветеранов. Позже было возбуждено уголовное дело и найден подозреваемый.

- В результате пожара владельцу кафе был нанесен материальный ущерб в размере четырех миллионов рублей, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокуратура Красносельского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении поджигателя. Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме этого, осужденный должен будет выплатить владельцу кафе материальный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.