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НовостиПроисшествия31 января 2023 18:42

Житель Петербурга получил условный срок за поджог кафе

Ущерб владельцу заведения оценен в 4 млн рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Житель Петербурга получил условный срок за поджог кафе

Житель Петербурга получил условный срок за поджог кафе

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор мужчине, который поджег кафе в Петербурге в ночь на 25 июля 2021 года. Пожар случился на проспекте Ветеранов. Позже было возбуждено уголовное дело и найден подозреваемый.

- В результате пожара владельцу кафе был нанесен материальный ущерб в размере четырех миллионов рублей, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокуратура Красносельского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении поджигателя. Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме этого, осужденный должен будет выплатить владельцу кафе материальный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.