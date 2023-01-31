Пожилая женщина упала в шахту черного хода на проспекте Косыгина в Петербурге

Пенсионерку госпитализировали в медучреждение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга проводит проверку после падения пожилой женщины в незакрытую шахту черного хода. Происшествие случилось на проспекте Косыгина в Северной столице.

- Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в медицинское учреждение, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Сейчас надзорное ведомство проводит проверку, в рамках которой специалисты выяснят обстоятельства произошедшего, а также причины и условия. Главный вопрос сотрудников – почему шахта была открыта.

Кроме этого, прокуратура проверит исполнение требований законодательства, которые регламентируют порядок содержания и обслуживания общедомового имущества. При наличии оснований ведомство будет добиваться выплаты пенсионерке компенсации.