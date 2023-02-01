90-летний петербуржец умер в машине скорой помощи после ДТП с грузовиком Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смертельное ДТП произошло в Московском районе Северной столицы днем 31 января. В аварии погиб 90-летний житель Петербурга. Теперь в произошедшем разбираются сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- За рулем грузового автомобиля «Газель» находился 21-летний парень. На улице Варшавской проходили погрузочно-разгрузочные работы. Водитель сдавал задним ходом и наехал на пожилого мужчину, - говорится в сообщении ведомства.

Пенсионер был еще жив, когда его забирали сотрудники скорой помощи. Он умер по дороге в медицинское учреждение. Теперь сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.