Полиция Петербурга начала поиски мужчины, который избил продюсера Анну Леонову

Анна Леонова получила серьезные травмы. Фото: Скриншот из видео

Сотрудники полиции Петербурга начали искать мужчину, который избил блогера Анну Леонову. По ее словам, она сделала замечание человеку, который справлял нужду при всех во дворе дома. На это неадекватный петербуржец отреагировал мгновенно: побежал за девушкой и избил ее.

- Девушку доставили в медучреждение с побоями. После оказания помощи, ее отпустили домой, - говорится в сообщении ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и ищут злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, конфликт закончился сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и повреждением глаза. Расследовать дело помогают подписчики блогера. По ее словам, ситуацию держит на контроле начальник Управления МВД России по Центральному району.