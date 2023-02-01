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НовостиПроисшествия31 января 2023 22:10

Суд Петербурга арестовал охранников стрип-клуба, жестоко избивших двух посетителей

Мужчины проведут в следственном изоляторе два месяца
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд выбрал меру пресечения двум охранника

Суд выбрал меру пресечения двум охранника

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга выбрал меру пресечения охранникам стрип-клуба, которые 29 января жестоко избили посетителей. Один из них попал в реанимацию, а второй госпитализирован. Двое сотрудников увеселительного заведения сами приехали в отделение полиции и во всем сознались. Теперь они задержаны.

- Один из охранников заявил, что это все было в рамках самообороны. Он готов сотрудничать со следствием. Просил домашний арест, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Второй охранник объяснил, что имеет проблемы со здоровьем, и тоже просил домашний арест. Но суд отправил обоих мужчин под стражу. В следственном изоляторе они проведут, как минимум, два месяца. Мера назначена до 23 марта.

Напомним, в отношении охранников стрип-клуба возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.