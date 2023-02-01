Последний месяц зимы в Петербурге начнется с оттепели

Снег и оттепель ждут Петербург 1 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последний месяц календарной зимы начнется в Петербурге не по-зимнему тепло. Накрывший город циклонический вихрь принес сильный снегопад ночью. Но днем снег начнет таять, а температура поднимется выше ноля градусов.

- Санкт-Петербург: небольшой снег и оттепель. На дорогах гололедица. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Ветер южный умеренный. Атмосферное давление будет расти, но останется ниже нормы, составив 748 мм ртутного столба, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Такая температура выше, чем положено по климату. И хотя по нормативам самый холодный день года прошел 30 января, до поворота на весну осталась еще неделя. Только с 7 февраля нормативы начнут постепенно повышаться. Но это не значит, что холодов не будет вовсе. Они могут прийти и в марте.