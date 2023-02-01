Сдававшая назад «Газель» насмерть переехала 90-летнего пенсионера в Петербурге

"Газель" насмерть переехала 90-летнего пенсионера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Московского района выясняет обстоятельства трагического ДТП на Варшавской улице, где пол колесами «Газели» погиб 90-летний пенсионер. Водитель фургона не заметил пожилого мужчину, когда сдавал задом после разгрузки у магазина. Наезд оказался смертельным.

- Пострадавший мужчина, 1933 года рождения, был забран экипажем скорой помощи, но скончался по дороге в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что водителю «Газели» 22 года. Он уже дал показания полиции. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Статья за смертельное ДТП предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что это не первое похожее ДТП в городе. Подобные аварии происходят регулярно.