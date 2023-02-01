Человек с каской ловил голого мужчину на юге Петербурга

Голый мужчина бегал на Ленинском проспекте. Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_today

Голого мужчину ловили минувшим вечером на юге Петербурга. Прохожие, возвращавшиеся с работы домой, видели удивительную картину: по Ленинскому проспекту бежал абсолютно обнаженный человек, а за ним шагал мужчина в спецовке и со строительной каской в руках.

- Проходя мимо меня, тот, что с каской, сказал: «Это не глюки, это реально». Голый запрыгнул в троллейбус, а его товарищ не успел, - приводит слова очевидцев паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но скрыться у обнаженного мужчины не удалось. Видимо, нечем было оплатить проезд - кошелька с собой не оказалось. Поэтому через пару метров троллейбус открыл двери и голый пассажир выскочил на улицу.

Громко кляня зиму и холод, он убежал во дворы. Человек с каской направился за ним. Очевидцы отмечают, что через дорогу находится городская больница. Возможно, это частично объясняет происходившее.