14-летние мальчик и девочка пропали в Петербурге

Двух 14-летних подростков ищут в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двух 14-летних подростков ищут в Петербурге. Школьники пропали лишь накануне, но обеспокоенные родители тут же пошли в полицию, заявив, что из дети - домашние и никогда не убегали из дома. Ориентировку на поиск опубликовал и поисковой отряд «Лиза Алерт Питер».

- Пропали двое 14-летних подростков. Могут находиться в вашем районе. С 31 января их местонахождение неизвестно. Помогите найти! - говорится в ориентировке.

Приметы пропавших:

- девочка: рост 164 сантиметра, нормальное телосложение, глаза голубые, волосы светлые. Была одета в черные джинсы, ботинки и длинную куртку с бежевым шарфом.

- мальчик: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые, глаза серые. Был одет в черные куртку и джинсы, на ногах белые кроссовки.

У обоих школьников были рюкзаки. Черный у девочки и зеленый у мальчика.

Всех, кто может рассказать о местонахождении пропавших, просят звонить на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52 или на экстренный номер 112.