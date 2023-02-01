Полиция проверяет водителя грузовика, насмерть задавившего пенсионера в Петербурге

Сотрудники полиции устанавливают детали смертельного ДТП в Московском районе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге грузовик задавил насмерть пенсионера на тротуаре. Авария произошла днем 31 января 2023 года в Московском районе города. Водитель автомобиля "Газель" прибыл на Варшавскую улицу и начал разгружать машину. В это время и случился инцидент. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 13:38 часов у дома 51 по Варшавской улице 21-летний водитель "Газели", занимаясь погрузочно-разгрузочными работами, начал сдавать назад на автомобиле и не заметил пенсионера, который проходил рядом, - рассказали в полиции.

В итоге грузовик наехал на 89-летнего мужчину. Водитель сразу же вызвал скорую помощь. Медики прибыли на место, погрузили мужчину в машину, но по дороге в больницу он скончался.

Сейчас по факту трагического ДТП полиция проводит проверку.