Старшеклассник изнасиловал 12-летнюю девочку в подъезде дома в Петербурге

Старшеклассник надругался над девочкой в подъезде в Купчино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге старшеклассник стал фигурантом сразу двух уголовных дел. 16-летнего подростка подозревают в изнасиловании ребенка, а также распространении детского порно. Мальчика обвиняют в том, что он надругался над 12-летней девочкой в подъезде жилого дома в Купчино. Об этом 1 февраля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 31 января в полицию обратилась мать 12-летней девочки. Она рассказала, что 15 января мальчик напал на ее дочь и надругался над ней в подъезде дома на Дунайском проспекте, - рассказал источник.

Также известно, что спустя пару дней после изнасилования, подросток приобрел из неустановленных источников в Сети материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетней и распространил их. По обоим случаям на мальчика возбуждены уголовные дела. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания.