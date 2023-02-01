Январь 2023 года стал самым теплым в Петербурге за 14 лет

Январь оказался теплым и слякотным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минувший январь стал в Петербурге одним из самых теплых. По крайне мере, за последние 14 лет. Теплее был только первый месяц зимы 2020 года, когда этой самой зимы в январе вообще не случилось.

- Если отбросить зиму 2020 года, которой не было совсем (средняя температура в январе +1,5 градуса) то январь этого года очень теплый, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

За прошедший месяц средняя температура «по больнице «составила» -2,3 градуса. Не считая 2020 года, так тепло не было с 2008 года, когда январь отметился температурой в -1,7 градуса.

Осадков в нынешнем году было больше нормы, они шли 28 из 31 дня. Только треть этого времени вместо падающего снега с неба капал дождь. Оставшиеся три дня было даже немного солнечно, но суммарно звезда светила лишь 5,7 часа.