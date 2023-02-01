В январе солнце в Петербурге светило меньше шести часов

В январе в Петербурге было только три солнечных дня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Январь 2023 года стал в Петербурге не только теплым, но и хмурым. Месяц вошел в список самых малосолнечных за последние 30 лет. Большую часть января в Северной столице было пасмурно, а ясная погода порадовала горожан лишь три дня.

- Солнце в этом январе светило очень мало, отмечено всего три дня с количеством солнечных часов 5,7. За последние 30 с лишним лет так мало солнца в Петербурге в январе мы не видели, - рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Оставшиеся 28 в Петербурге шел либо снег, либо дождь. Нынешний январь попал и в список одних из самых теплых.

Были в Северной столице и более пасмурные годы, но давно. Особо отметился 1968 год, когда солнца не было видно совсем. А в 1971 году оно светило лишь один раз, зато сразу три часа.