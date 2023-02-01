Два брата сгорели заживо в частном доме в Ленобласти

Два брата сгорели на даче во Всеволожском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в сильном пожаре погибли два брата. Трагедия произошла в садоводстве во Всеволожском районе рядом с поселком имени Морозова. Огонь вспыхнул вечером 31 января 2023 года. Двухэтажный дом, где в это время были братья, сгорел полностью. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Частный двухэтажный деревянный дом и баня в СНТ "Пластполимер" массива Дунай у посекла имени Морозова вспыхнули 31 января в 21:25 часов. Тушить пожар прибыли восемь бойцов 93-й пожарно-спасательной части и специализированной части № 6 областного гарнизона с двумя единицами техники. Огонь потушили лишь к 23 часам, - рассказал источник.

При разборе пепелища спасатели обнаружили два обгоревших трупа. Это были два брата, мужчины 45 и 50 лет, жители Полюстрово.

Проверку по факту гибели людей проводят пожарное дознание и Следственный комитет.