Мужчину с 1 кг наркотиков задержали в Петербурге

Сотрудники полиции в Петербурге задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге прохожие помогли задержать мужчину с крупной партией наркотиков. Ночью 30 января 2023 года бдительные горожане заметили подозрительного человека в поселке Левашово и позвонили в полицию. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию потупило сообщение о том, что в машине марки "Форд Фокус" в лесополосе у дома 81 по улице Добрая Горка в Левашово находится подозрительный мужчина. На место для проверки выехал наряд стражей порядка, - рассказали в полиции.

Подозрительным человеком оказался 46-летний мужчина. Известно, что он нигде не работает, а ранее уже был судим. Проживет мужчина в Осиновой Роще. Рядом с его машиной полицейские нашли пакет, в котором находилось психотропное наркотическое вещество массой почти что в килограмм.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков особо крупном размере.