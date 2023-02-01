Следственный комитет начал проверку жесткого избиения блогера Анны Леоновой в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку жесткого избиения продюсера и блогера Анны Леоновой. Девушку изувечил неизвестный мужчина на Суворовском проспекте в центре города, когда Анна сделала ему замечание из-за того, что он справлял нужду на улице. После этого лицо красивой блогерши превратилось в сплошную гематому. Об этом 1 февраля 2023 года рассказали в комитете.

- Следственными органами перед надзорными органами инициирован вопрос о принятии к своему производству доследственной проверки, проводимой УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга, об избиении неизвестным мужчиной 28 января около одного из домов по Суворовскому проспекту 38-летней женщины, - сообщили в комитете.

После нападения Анна обратилась за медицинской помощью. У нее оказалась черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, контузия глаза, множество ушибов.

Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.