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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 10:44

Полиция задержала школьника за изнасилование 12-летней девочки в подъезде дома в Петербурге

На подростка завели уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге задержали подростка за изнасилование 12-летней девочки

В Петербурге задержали подростка за изнасилование 12-летней девочки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала ученика старших классов школы за изнасилование девочки. На 16-летнего подростка заявила мать 12-летней школьницы. Она рассказала, что парень надругался над ее дочерью в парадной одного из домов в Купчино. Об этом 1 февраля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мать 12-летней девочки обратилась в полицию 31 января. Женщина поведала, что 15 января 16-летний старшеклассник изнасиловал ее дочь в подъезде одного из домов на Дунайском проспекте, - рассказал источник.

Полиция провела проверку и задержала подростка. Выяснилось, что спустя пару дней после надругательства над ребенком, мальчик приобрел в Интернете порнографические изображения с детьми, после чего распространил их в Сети.

По факту изнасилования, а также распространения детского порно на подростка завели два уголовных дела.