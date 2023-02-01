Суд отменил арест миллиардера Бориса Берсона по делу о пожаре в особняке Черкасского в Петербурге

Суд отменил арест предпринимателя Бориса Берсона по делу о пожаре в особняке Черкасского Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской суд Санкт-Петербурга отменил постановление об аресте и розыске миллиардера Бориса Берсона по делу о пожаре в доме Черкасского. Также в рамках заседания городской суд отменил решение Василеостровского районного суда о помещении Берсона в стационар для проверки на наличие психических отклонений. Об этом 31 января 2023 года пишет "Коммерсантъ".

- В настоящий момент это решение еще можно обжаловать, - рассказал изданию адвокат бизнесмена Станислав Синицын.

Напомним, что обвинение придерживается позиции, что с 2013 по 2021 годы бизнесмен, который является владельцем особняка, проявил преступное бездействие в вопросе сохранения и использования объекта культурного наследия регионального значения. В итоге, на протяжении этих лет здание постоянно страдало от пожаров. Суд обязал Бориса Берсона отреставрировать здание на Университетской набережной еще в декабре 2020 года.