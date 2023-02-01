Полиция задержала наркосбытчика с крупной партией особо опасных психотропных веществ в Ленобласти

Во Всеволожском районе задержали наркосбытчика с крупной партией особо опасных психотропных веществ / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленинградской области полиция задержала наркосбытчика с крупной партией особо опасных психотропных веществ. Его поймали утром 31 января 2023 года в лесу рядом с садоводством во Всеволожском районе. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В 11 часов в лесном массиве Всеволожского района, рядом с садоводством «Гранит» полицейские задержали 33-летнего жителя города Кингисепп. Мужчина состоял в телеграмм-канале по сбыту наркотиков, а в момент задержания забирал из тайника-закладки наркотические средства для дальнейшего их распространения, - рассказали в полиции.

Во время досмотра у него нашли девять пакетов и 150 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Общий вес наркотиков почти достигал 1,3 килограмма. Экспертиза показала, что это синтетический психостимулятор.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.