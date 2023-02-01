Завершены поиски двух 14-летних школьников, пропавших в Петербурге

В Петербурге завершены поиски двух пропавших подростков. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры отряда «Лиза Алерт Питер» сообщили о завершении поисков двух 14-летних школьников, пропавших в Петербурге 31 января. Мальчика и девочку искали как в из родном Калининском районе, так и по всему городу и ближайшему пригороду.

- Найдены. Живы. Благодарим всех за помощь! - сообщают волонтеры в соцсетях поискового отряда.

Подробностей, как водится в таких случаях они не приводят. Где были юные «Ромео» и «Джульетта» больше суток, осталось их маленькой тайной. Известно, что и мальчик и девочка считаются благополучными детьми, они никогда не сбегали из дома и не числятся на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Напомним, что всего за сутки в городе пропали четверо подростков. Двое, получается, нашлись. А 15-летнего проблемного сорванца из Пушкинского района и 16-летнего «домашнего» школьника из Кировского районов Петербурга все еще ищут.