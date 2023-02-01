Полиция оцепила офис партии «Яблоко» в Петербурге

Офис партии "Яблоко" оцепила полиция. Фото: t.me/spb_yabloko

Полиция оцепила главный офис петербургского отделения партии «Яблоко» на Шпалерной улице. Днем 1 февраля сюда приехал наряд, после чего сотрудники МВД огородили вход в офис сигнальной лентой.

- Сотрудники МВД оцепили помещение и заявили о том, что им поступило сообщение о минировании, - сообщается в партийном телеграм-канале.

Людей из офиса вывели на улицу, все документы к довыборной избирательной кампании в муниципалитеты, остались внутри. Сами яблочники не уверены, что именно анонимка о бомбе стала причиной визита полиции.

- Вчера в отделении состоялось открытие выставки картин Елены Осиповой, а также вечер писем политзаключенным, - отмечают в петербургском «Яблоке».