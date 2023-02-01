Заявления на полную оплату путевки в детские лагеря Петербурга начали принимать через Госуслуги

Заявление на полную оплату путевки в детские лагеря теперь можно подать через портал Госуслуг Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге начался прием документов на предоставление путевок в детские лагеря отдыха во время весенних и летних школьных каникул. В этом году впервые можно подать заявление на полную оплату путевки через портал Госуслуг - она предоставляется семьям, относящимся к льготным категориям. Раньше через сервис можно было подать заявление только на сертификат для частичной оплаты путевки. Об этом 1 февраля 2023 года рассказали в Смольном.

- Получать социальные услуги должно быть просто и удобно. Так, с этого года заявление на полную оплату путевки в детский лагерь для льготников можно направить онлайн на Портале госуслуг Санкт-Петербурга. Это сэкономит время родителе, - отметил губернатор Александр Беглов.

Путевки в лагеря за счет бюджета города будут предоставляться детям участников СВО. Помимо этого на полную оплату путевки могут расчитывать дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды.