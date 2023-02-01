Марина Шишкина покинет пост главы отделения партии «Справедливая Россия» в Петербурге

Марина Шишкина уйдет с поста главы петербургского отделения "СР" Фото: Артем КИЛЬКИН

В петербургском отделении партии «Справедливая Россия» меняется власть. Вместо журналиста и публициста Марины Шишкиной руководить партийцами будет Надежда Тихонова. При этом сама Шишкина останется депутатом городского Заксобрания.

- Действительно ухожу с поста руководителя отделения партии. Это правда, - рассказала Шишкина «Мойке 78».

Причиной, по которой она уходит с поста руководителя, Шишкина назвала решение дать дорогу молодым. При этом сменой руководства петербургского отделения занимались в Москве. Команда пришла из центрального аппарата партии, а в городе на Неве лишь оставалось исполнить волю центра.

Новый руководитель городского отделения - бывший депутат ЗакСа Надежда Тихонова. По данным СМИ, она является племянницей главы «Справедливой России» Сергея Миронова.