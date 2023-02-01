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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 13:35

17-летняя девушка сломала копчик в аквапарке в Петербурге

ЧП произошло 29 января
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Юная посетительница сломала копчик в аквапарке.

Юная посетительница сломала копчик в аквапарке.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Приморского района ведет проверку обстоятельств травмирования 17-летней девушки, которая сломала копчик в местном аквапарке. Инцидент произошел 29 января, но к врачам пострадавшая обратилась лишь через два дня, когда боль стала сильнее.

- 31 января в Детскую больницу №5 имени Филатова обратилась пациентка с сильной болью в нижней части спины, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Девушка рассказала, что будучи в аквапарке она поскользнулась и неудачно упала, сильно ударившись тем местом, где теперь болит. Юную пациентку отправили на рентген, который показал перелом нижнего отдела позвоночника, а именно копчика.

Теперь некоторое время девушке противопоказаны походы как в аквапарк, так и в другие заведения с активностями.