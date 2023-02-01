В правительстве Ленобласти прокомментировали перезапуск производства на фабрике IKEA в Тихвине

Продажа фабрики IKEA в Тихвине пока не состоялась. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В администрации правительства Ленобласти уточнили информацию по поводу перезапуска производства мебели на фабрике IKEA в Тихвине, о чем ранее заявил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона отмечал, что процесс передачи завода в новые руки уже близится к завершению. Официальный комментарий звучит осторожнее.

- По информации экономического блока региональной администрации, переговоры собственников активов IKEA и потенциальных покупателей, заинтересованных в сохранении профиля промышленной площадки в Ленобласти, продолжаются, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Неофициально там говорят, что очень ждут завершения сделки «в начале года», но пока ее должны одобрить в комиссии при Правительстве России. И лишь после этого стороны поставят подписи под соглашением.