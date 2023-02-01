Стоимость Единого комбинированного билета из Петербурга в Павловск снизилась с 1 февраля

Стоимость Единого комбинированного билета на проезд в пригородных поездах по направлению Петербург-Павловск снижена Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 1 февраля 2023 года снизилась стоимость Единого комбинированного билета «ЕКБ-5 Павловск» до Павловска. Цена стала меньше на 174 рубля и теперь составляет 1210 рублей. Об этом рассказали в Смольном.

- В декабре прошлого года мы запустили тактовое движение пригородных поездов между Петербургом и Павловском. Это стало важным этапом в развитии Санкт-Петербургского транспортного узла, интеграции железной дороги в систему городского общественного транспорта. Снижение стоимости проездного билета повысит популярность городских электричек, - отметил губернатор Александр Беглов.

ЕКБ состоит из двух частей: билета на городской общественный транспорт на пять суток и абонементного билета на этот же срок для проезда по железной дороге. Владелец может без ограничения ездить в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и в пригородных поездах в пределах маршрута Санкт-Петербург (Витебский вокзал) – Павловск.