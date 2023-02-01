Прямые рейсы из Петербурга в Пекин откроются 19 февраля

Из Пулково откроется прямое авиасообщение с Пекином Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из аэропорта Санкт-Петербурга с 19 февраля 2023 года появятся прямые рейсы в Пекин. Воздушный маршрут в столицу Китая начнет работать впервые с 2020 года. Выполнять перелет будет авиакомпания Hainan Airlines. Об этом 1 февраля рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково.

- По состоянию на 1 февраля 2023 года, для путешествия в Пекин пассажирам требуется ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 48 часов до посадки в самолет. Перед перелетом рекомендуем ознакомиться с эпидемиологическими правилами пересечения государственных границ стран вылета и прибытия, - отметили в Пулково.

Полеты между Петербургом и Пекином будут выполняться по воскресеньям на воздушном судне Airbus A330-300. Вылет из Китая запланирован в 16:25 с прибытием в город на Неве в 20:15 часов. В обратном направлении вылет из Пулково в 22:05 часов, а прибытие в Пекин в 10:55 часов следующего дня.