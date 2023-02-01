Суд дал 8,5 лет мужчине за попытку убийства женщины и ее матери путем поджога квартиры в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина признан виновным в покушении на убийство своей знакомой и ее матери Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге мужчину осудили на 8,5 лет за попытку убийства знакомой и ее матери. Покушение осужденный совершил в июле 2021 году путем поджога квартиры женщины. Об этом 1 февраля 2023 года рассказали в Следственном комитете города.

- 28 июля 2021 года мужчина бросил бутылку с горючей жидкостью в окно квартиры своей знакомой в доме на Светлановском проспекте. Начался пожар. Женщины в этот момент дома не была. В квартире находилась ее мать, которая смогла покинуть горящее помещение, - рассказали в комитете.

На пожар приехали спасатели и потушили огонь. Мать получила легкий вред здоровью. Ущерб имуществу составил 428 тысяч рублей.

Поджигателя поймали и осудили. Теперь ему придется отбывать наказание в колонии строгого режима.