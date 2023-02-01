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НовостиЗдоровье1 февраля 2023 15:49

Диспансерное наблюдение в Петербурге расширят еще на два вида заболеваний

Запустить программу планируется в этом году
Анастасия НУРАДИЛОВА
Запустить программу планируется в этом году

Запустить программу планируется в этом году

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Диспансерное наблюдение в Петербурге планируют расширить в 2023 году. Для того, чтобы вовремя выявлять осложнения, будет принято решение о начале обследования петербуржцев с онкологическими заболеваниями и болезнями органов дыхания. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов в эфире Центра управления регионом.

- В течение этого года все поликлиники города будут подключены к этой программе, - объявил председатель ведомства.

До марта планируется запустить пилотной проект проактивного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках проекта поликлиники сами зовут пациентов на прием. Петербуржцам звонят врачи или голосовой помощник с номера 122. После этого они могут выбрать дату и время посещения.