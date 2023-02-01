Диспансерное наблюдение в Петербурге расширят еще на два вида заболеваний

Запустить программу планируется в этом году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Диспансерное наблюдение в Петербурге планируют расширить в 2023 году. Для того, чтобы вовремя выявлять осложнения, будет принято решение о начале обследования петербуржцев с онкологическими заболеваниями и болезнями органов дыхания. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов в эфире Центра управления регионом.

- В течение этого года все поликлиники города будут подключены к этой программе, - объявил председатель ведомства.

До марта планируется запустить пилотной проект проактивного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках проекта поликлиники сами зовут пациентов на прием. Петербуржцам звонят врачи или голосовой помощник с номера 122. После этого они могут выбрать дату и время посещения.