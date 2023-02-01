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НовостиОбщество1 февраля 2023 17:06

Многофункциональный стадион построят на Петергофском шоссе

Это будет первый в микрорайоне общедоступный спортивный объект
Анастасия НУРАДИЛОВА
Стадион построят в 2024 году

Стадион построят в 2024 году

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многофункциональный стадион построят на Петергофском шоссе. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел личный прием граждан и поручил благоустроить спортивный объект. С просьбой о стадионе к главе города обратился житель Красносельского района.

- В микрорайоне живет более 70 тысяч человек, но общедоступных спортивных объектов там нет, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Многофункциональный стадион построят на территории Красносельского района к сентябрю 2024 года. Земельный участок, где разместят спортивный объект, принадлежит районному Центру физической культуры, спорта и здоровья.

На новом стадионе планируется обустроить футбольное поле, а также площадки для волейбола и баскетбола. Жители района смогут там побегать на беговых дорожках, которые тоже появятся к сентябрю следующего года.