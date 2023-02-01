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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 17:18

Пожарные полчаса тушили трехкомнатную квартиру на Васильевском острове

В квартире загорелась кухня
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место происшествия выезжали три машины

На место происшествия выезжали три машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Трехкомнатная квартира загорелась в Василеостровском районе Северной столицы вечером в среду, 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на второй линии Васильевского острова поступило в около семи часов вечера. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в квартире загорелась кухня. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Специалисты боролись с огнем около получаса. Возгорание удалось ликвидировать в 19:46.

По предварительной информации, никто из жильцов квартиры в пожаре не пострадал. На место происшествия выезжали три машины и 12 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства возгорания установят дознаватели.