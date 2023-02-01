Пожарные полчаса тушили трехкомнатную квартиру на Васильевском острове

На место происшествия выезжали три машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Трехкомнатная квартира загорелась в Василеостровском районе Северной столицы вечером в среду, 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на второй линии Васильевского острова поступило в около семи часов вечера. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в квартире загорелась кухня. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Специалисты боролись с огнем около получаса. Возгорание удалось ликвидировать в 19:46.

По предварительной информации, никто из жильцов квартиры в пожаре не пострадал. На место происшествия выезжали три машины и 12 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства возгорания установят дознаватели.