Волонтеров в Петербурге будут страховать за счет городского бюджета
Фото: Олег ЗОЛОТО
Депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении приняли закон о страховании добровольцев за счет городского бюджета. Такое решение было принято на заседании 1 февраля. Законопроект теперь отправится на подпись губернатора.
- К обсуждению этого вопроса ранее приглашались страховые компании, - рассказал председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский.
Принятие закона о страховании добровольцев приравняет его к федеральному. Город будет помогать волонтерам оплачивать страхование жизни и здоровья, а также возмещать вред. Смольный разработает порядок предоставления финансовой защиты.
Напомним, 1 февраля депутаты также поддержали запрет на продажу газовых зажигалок детям. Этот законопроект городской парламент одобрил в первом чтении.