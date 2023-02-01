Волонтеров в Петербурге будут страховать за счет городского бюджета Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении приняли закон о страховании добровольцев за счет городского бюджета. Такое решение было принято на заседании 1 февраля. Законопроект теперь отправится на подпись губернатора.

- К обсуждению этого вопроса ранее приглашались страховые компании, - рассказал председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский.

Принятие закона о страховании добровольцев приравняет его к федеральному. Город будет помогать волонтерам оплачивать страхование жизни и здоровья, а также возмещать вред. Смольный разработает порядок предоставления финансовой защиты.

Напомним, 1 февраля депутаты также поддержали запрет на продажу газовых зажигалок детям. Этот законопроект городской парламент одобрил в первом чтении.