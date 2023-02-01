Мужчина угрожал ножом продавцу гипермаркета в Ленобласти

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии 1 февраля задержали мужчину, который угрожал женщине-продавцу в гипермаркете. Инцидент произошел в Луге на проспекте Урицкого. Злоумышленник был пьян, вел себя неадекватно и размахивал складным ножом.

- Кассир сделала мужчине замечание и попросила прекратить хулиганить, но он проявлял агрессию. И угрожал расправой. Тогда сотрудники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия приехала группа задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленобласти. Они обезоружили дебошира и надели на него наручники. Нож отобрали. Как выяснилось, 33-летний мужчина уже был судим. Росгвардейцы доставили его в территориальный отдел полиции.